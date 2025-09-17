きょう17日は、東北や北陸、九州では引き続きくもりや雨となるでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、午前中晴れていた地域でも午後は局地的に激しいい雷雨の可能性があるため注意が必要です。あす18日は、前線が南下する影響により九州から東北の広い範囲で雲が広がりやすく、雷を伴って非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。北海道や沖縄は概ね晴れますが、沖縄では所々でにわか雨や雷雨がありそうです。これから先は前線の