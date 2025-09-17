自民党総裁選をめぐり、高市前経済安保相が立候補会見を19日に開く方向で調整していることが分かりました。中継です。他の候補者の発信が続く中、高市氏は静観の姿勢を続けています。陣営の1人は、「知名度は十分なので焦る必要はない」と話しています。複数の陣営関係者によりますと、高市氏は立候補の表明会見を19日に開く方向で調整しているということです。これまでに表立った動きを見せていない高市氏ですが、会見原稿の手直