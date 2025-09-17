【カラバオカップ】クリスタル・パレス 1−1（PK4ー2）ミルウォール（日本時間9月17日／セルハースト・パーク）【映像】鎌田大地の「絶品スルーパス」クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、必殺スルーパスでピッチを切り裂いて決定機を演出した。日本時間9月17日のカラバオカップ3回戦で、クリスタル・パレスはミルウォールが対戦。ダブルボランチの一角で先発した鎌田は何度も攻撃に絡み、1−1で迎えた90＋3