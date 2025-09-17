【エンヤ ウィスパーキュア ナース服Ver.】 2026年9月 発売予定 価格：21,450円 APEX TOYSは1/7スケールフィギュア「エンヤ ウィスパーキュア ナース服Ver.」を2026年9月に発売する。価格は21,450円。 本製品は「スノウブレイク：禁域降臨」に登場する「エンヤ」のコスチューム「ウィスパーキュア」を立体化したもの。聴診器を片手