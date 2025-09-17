同じ収入を得ている共働きと片働きの夫婦では、社会保険料や税金の負担にどのような違いがあるのでしょうか。 今回は、共働きで「年収600万円＋400万円」の夫婦と、「年収1000万円」の夫と専業主婦の片働き夫婦を例に、社会保険料と税金の負担の違いについて解説します。 社会保険料の比較 共働きで「年収600万円＋400万円」の夫婦のケースと、片働きで「年収1000万円」の夫婦のケースで、社会保険料の