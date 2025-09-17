【モデルプレス＝2025/09/17】2020年に脳内出血を発症し、現在療養している俳優の清原翔が2025年9月16日、自身のInstagramを更新。映画「サヨナラまでの30分」（2020年公開）にて共演した俳優・北村匠海らと撮影したプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】清原翔「サヨナラまでの30分」爽やかビジュアル◆清原翔、北村匠海・上杉柊平らと再会清原は「いまむーと匠海と柊平が来てくれたー！懐かし楽しかったー！