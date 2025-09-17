意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【福井県の方言】「だわもん」の意味は？「だわもん」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「ちっとも仕事せんと、だわもんやな」というように使います。いったい、「だわもん」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「面倒くさがり」でした！「だわもん」は、福井県