【モデルプレス＝2025/09/17】俳優の中尾明慶が2025年9月16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】中尾明慶、ひと手間加えた手作り弁当披露◆中尾明慶、妻・仲里依紗がいない日の1日中尾は「妻が海外に行った隙に…親父は家でガチグダグダ」と題し、妻で女優の仲里依紗が不在の日に撮影した動画をアップ。「うちの人が仕事で海外に行っていまして、そんな日の1日。撮影でもしてみようかな」と撮影し