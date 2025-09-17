佐賀県吉野ヶ里町の課長だった男性が、町長によるパワハラを訴えたあと死亡した問題で、町の第三者委員会は町長の発言の一部にパワハラがあったと認定しました。 吉野ヶ里町の第三者委員会による報告書によりますと、2024年4月、防衛省の「補助事業」をめぐり、当時、財政協働課長だった男性が、伊東健吾町長（78）に対し「高額な財政負担はできない」と説明したところ、町長は「俺が代えてやる」「7月代われ」などと異動をほの