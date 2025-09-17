首相官邸政府は、パレスチナの国家承認を当面の間、見送る方向で最終調整に入った。複数の政府関係者が17日、明らかにした。承認によってイスラエルが態度を硬化させ、パレスチナ情勢が悪化しかねないと懸念。イスラエル寄りの立場を取る米国に配慮したとみられる。近く正式に表明する。米ニューヨークの国連本部で22日に開かれるパレスチナ問題解決に向けた国際会議に、石破茂首相は出席しない見通し。パレスチナを巡り、日