自民党総裁選挙管理委員会は１７日午前、党本部で会合を開き、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）の選挙期間中の地方遊説の日程を決めた。東京、大阪、愛知の３都府県で演説会を実施する。地方演説会は、２４日に東京都内、２６日に名古屋市、１０月２日に大阪市でそれぞれ開催する。昨年の前回選では８都府県で党主催の演説会などを実施したが、今回は開催回数を減らした。選挙期間が総裁公選規程が定める最短の１２日
