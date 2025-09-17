陸上の世界選手権東京大会は１６日、国立競技場で男子８００メートルの予選が行われ、日本記録保持者の１９歳、落合晃(こう)（駒沢大）は５組７位の１分４６秒７８で準決勝進出はならなかった。世界のスピードに懸命に食い下がった。落合は、集団の後方から追い上げを図ったが５組７着だった。ただ、世界選手権と五輪での日本人過去最高となる１分４６秒７８をマーク。「国立の大声援を受けて走れたことがうれしい。感謝でいっ