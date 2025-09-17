カネボウ化粧品のスキンケアブランド「DEW（デュウ）」から、進化した「DEWタンタンコンクドロップα」が9月20日（土）より新発売♡ ヒアルロン酸¹を従来品比2倍²に増量し、独自開発成分「ヒアロバウンスヴェール プラス⁴」を配合。もっちり弾むようなハリ肌に導き、フェイスラインまで密着する濃密クリームで、美フォルム³な肌を目指せます♪ ヒアルロン酸2倍配合で弾むようなハリ肌