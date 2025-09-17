¥È¥ë¥³¤òË¬ÌäÃæ¤Î»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¤´²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÌë¡¢ÆüËÜ¡¦¥È¥ë¥³¶¨²ñ¤ÎÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ëÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¹Ö±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°³ÞµÜ²È¤Î¿Æ»Ò»°Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥È¥ë¥³¤È¤Î¸òÎ®¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é¤Ç¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Éã¡¦𥶡¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ò¥Í¥¤¥ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢𥶡¿Î¤µ¤Þ¤ÎÛÍ¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ë¥³¤ÎÀÖ