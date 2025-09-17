紀文食品は16日、「腐敗臭のする商品がある」として新商品の自主回収を発表しました。対象は、今月から販売を開始したカニ風味のかまぼこ「The SURIMI」23万9000パックです。紀文食品によりますと、小売店から「商品のパッケージが膨張している」と連絡があり、品質管理部門が開封すると、腐敗臭がしたということです。紀文は、出荷を停止するとともに、自主回収を決めました。原因については検証を行っている段階で、断定はできて