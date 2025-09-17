イスラエル軍は16日、パレスチナ自治区ガザ地区のガザ市への大規模な地上作戦を開始したと発表しました。イスラエル軍は16日、ガザ市への大規模な地上作戦を開始したと発表しました。イスラエル側は、市内にイスラム組織ハマスの戦闘員およそ3000人が潜伏しているとみていて、部隊をさらに増強して壊滅させるとしています。ガザ市には攻撃前およそ100万人が暮らしていましたが、その6割ほどがまだ避難できていないとみられます。ガ