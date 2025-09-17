パナマ船籍の自動車運搬船「森林栄耀」号は15日、中国製の新エネルギー車400台を積載して、海事局巡視艇に護衛されながら、浙江省温州港状元岙港区を出航し、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイに向かった。中国新聞網が伝えた。これにより、温州から中東への新たな海上航路が開通したとともに、温州港開港から初めて、新エネルギー車完成車を運搬する航路が開通したことになり、中国製の新エネルギー車が国際市場へ拡大するた