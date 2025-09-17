占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。しし座さん（7月23日〜8月22日生まれ）の幸せのカルテ あなたにとって軌道修正とは、「敗北」です。 軌道修正と聞くと、身構えてしまうはず。「何か問題がありましたか？」と聞きたくなるでしょう。自分に非があるように感じるし、