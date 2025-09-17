9月16日は国際オゾン層保護デーに当たります。中国生態環境部などの部門は当日、北京で記念大会を開催し、中国の条約履行状況を総括し、今後の発展計画について協議しました。紹介によると、中国は国際環境条約の義務を厳格に履行し、各段階での目標を予定通り達成しています。現在までに中国が削減したオゾン層破壊物質（ODS）の生産量と使用量は累計で約62万8000トンに上り、発展途上国全体削減量の半分以上を占めています。中国