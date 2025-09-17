占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。ふたご座さん（5月21日〜6月21日生まれ）の幸せのカルテ あなたにとって軌道修正とは、「失望」です。 「ココ、直して」と言われると、「了解です」と快く動けるあなた。でも、本音を言えば、修正が入った段階で、もうどうでもよく