16日、窃盗（万引き）の容疑で上越市の風俗店勤務の女（37）が逮捕されました。警察によりますと女は16日午前9時半ごろ、上越市内のドラッグストアで医薬品2点（販売価格合計3,806円）を盗んだ疑いがもたれています。店舗関係者から「万引きされた。防犯カメラを確認したら犯人は女性」などと通報があり事件が発覚。警察も防犯カメラを確認し、捜査を進めた結果、女の逮捕に至ったということです。調べに対し女は「間違いありませ