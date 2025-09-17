今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【自作PC】PCケース内で踊るずんだもんを飼育してみた！』というのよすけさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）PCケース内にバーサライタを取付けて、踊るずんだもんを生息させてみました！ ずんだもんの３DモデルをBlenderとmixamoを使用して躍らせています！(=ﾟωﾟ)ﾉ﻿【自作PC】PCケース内で踊るずんだもんを飼育してみた！自作パソコンのケース内に“踊