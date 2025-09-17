９月14日に開催されたプレミアリーグの第４節で、マンチェスター・ユナイテッドはマンチェスター・シティと敵地で対戦。宿敵とのダービーに０−３の惨敗を喫した。これで、開幕４試合で１勝１分２敗。昨シーズン15位に沈んだチームに、巻き返しの兆しは見えない。ポール・スコールズやウェイン・ルーニー、ニッキー・バットらOB陣がこぞって古巣を糾弾するなか、ついにこの人まで苦言を呈した。これまで愛するユナイテッドへの