ファイターズのリーグ戦も残り１２試合となりました。大逆転優勝へープロ１０年目の上原健太投手が、いまの活躍の要因と「優勝」への思いを話してくれました。（上原健太投手）「緊張感はあるけど、ほぼないくらい。あんまり“緊張してヤバイ”みたいな感情はいまのところない」プロ１０年目の上原健太投手。今シーズンは先発から中継ぎへと活躍の場を移し、１点を争う大事な場面での起用が続いています。