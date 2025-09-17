ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』(11月19日スタート 毎週水曜22:00〜 全6話)の主題歌が、柴咲コウの新曲「Awakening(feat. LITTLE)」に決定した。柴咲コウ○柴咲コウが5年ぶりに主演『スキャンダルイブ』は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描くサスペンスドラマ。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠さ