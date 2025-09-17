16日、土地取引の目安となる全国の基準地価が公表され、バブル崩壊後の1991年以来の上昇率だったことがわかりました。東京圏でもっとも伸び率が高かったのは千葉県流山市。大幅に上昇したそのワケは「子育て」にありました。【写真を見る】「ファインコート流山西初石サインズ」新築戸建て、5800万円台〜7600万円台地価上昇率トップ3 北海道独占外国人「アイ ラブ ジャパン」16日も、多くの外国人で賑わっていた東