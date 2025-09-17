9月も後半に入っていますが、きょうも各地で真夏のような暑さとなっています。関東甲信や東海を中心に12の都県で熱中症警戒アラートが発表されています。関東から沖縄にかけては、南から暖かい空気が流れ込み、朝から気温が上昇しています。東京都心では、午前10時半ごろに32.8℃を観測し、真夏日となっています。「暑いです。きょう、湿気が多いですからね」「蒸しっとした感じが、秋なのに秋じゃないなって感じ」日中の予想最高