ABEMAÀìÂ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¡Ê31¡Ë¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾×·â¤ÎË­Ëþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¤Ï¤¤ºÇ¶¯¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ä¾×·â¤Î¡ÈË­Ëþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤ò¸«¤»¤¿31ºÐ¡¦Âí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥ÊÂí»³¥¢¥Ê¤Ï¡¢¸µNMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºßABEMAÀìÂ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¥ÎØ¡¢¥Ü¡¼¥È¡¢³ÊÆ®µ»¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ç³èÌöÃæ¡£2023Ç¯5·î¤Ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¿ÍÀ¸½é¥°