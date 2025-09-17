韓国の旧統一教会トップ・韓鶴子総裁がきょう午前、特別検察官に出頭しました。国会議員に違法な政治資金を提供するなどした疑いがもたれています。記者「韓総裁が到着しました。関係者に手を添えられて、ゆっくりと歩いていきます」旧統一教会韓鶴子 総裁「雨が降っているのにご苦労様です。後で、後で、聞いて下さい」こう報道陣に対して言い残し、特別検察官に出頭したのは、旧統一教会のトップ・韓鶴子総裁です。韓総裁