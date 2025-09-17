気象台は、午前11時33分に、大雨警報（土砂災害）を村上市に発表しました。また洪水警報を村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・村上市に発表 17日11:33時点下越では、17日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報【発表】・土砂災害17日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間17日昼前□洪水警報【発表】17日夕方に