俳優の伊藤沙莉が１６日、日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」で、子役時代にテレビ局の待機場所でテレビを見ていた時の思い出を語った。この日は大韓航空で起こった「ナッツリターン事件」を特集。スタジオにいたゲストには、それにちなみ「権力に屈したことはあるか？」との質問が投げかけられた。伊藤は「小学生の時にクイズ番組に出させて頂いて、前室というか、みんなが待機している場所で教育番組を見ていた」という