大ヒット中の映画「国宝」が、観客動員１０００万人を突破したことが１６日に同作の公式Ｘアカウントで公表された。１５日までの公開１０２日間での人数。興行収入は１４２億円を超えた。公開は６月６日。同アカウントは８月、同月２１日までの７７日間で７８２万人動員し、興収１１０・１億円を突破したと報告していた。それから１か月足らずで２００万人以上の観客を集め、３０億円を稼ぐという根強い人気を示した。「国宝」