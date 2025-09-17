先日、U18W杯（沖縄）で準優勝した日本代表。このたび、2年生エースの末吉良丞（沖縄尚学）を除く19人のメンバーの進路が判明した。【もっと読む】沖縄尚学・末吉良丞の「直メジャー」実現へ米スカウトが虎視眈々内訳はプロ志望7人、大学11人、社会人1人。投手ではすでに、石垣元気（健大高崎）、奥村頼人（横浜）、中野大虎（大阪桐蔭）、早瀬朔（神村学園）の4人がプロ入りを表明している。「最速158キロを誇る石垣に目が