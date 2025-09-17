１６日、スン・チャントル氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／高潔）【新華社北京9月17日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長16日、カンボジアのスン・チャントル副首相と北京で会談した。１６日、スン・チャントル氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／高潔）