プロ野球・阪神タイガースの２年ぶりのセ・リーグ優勝を受け、大阪府などが１１月２２日に優勝パレードを実施する方針を決めたことが府関係者への取材でわかった。２年前と同様、御堂筋で行うことを想定している。優勝決定後の今月８日、吉村洋文知事が日本シリーズ後に実施する意向を表明。関係者間で調整を続けていた。府関係者によると、府と大阪市、関西経済連合会などでつくる実行委員会を今月下旬に発足。詳細なルート