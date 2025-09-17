9月14日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが初出演。メンバーの信子が意外すぎる過去を明かし、スタジオを沸かせる一幕があった。【映像】意外すぎる経歴を告白する信子の表情番組開始早々に呼び込まれたぱーてぃーちゃんの3人（金子きょんちぃ、すがちゃん最高No.1、信子）は、いつものようにハイテンションで登場。MCの槙野智章は「珍しくないですか？スポーツ番組なのにぱーてぃーちゃんが来て