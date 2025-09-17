WRC（世界ラリー選手権）の第11戦が南米チリで日本時間15日まで行われ、トヨタのセバスチャン・オジエが優勝。同じトヨタの日本人ドライバー、勝田貴元は完走して総合7位を獲得したが、ラリー中の光景に放送席があ然とする一幕があった。【映像】スタート場面で見られた衝撃光景昨年の『ラリー・チリ』を欠場した勝田は、経験不足という不安要素を抱え、独特なハイスピードステージのフィーリングが掴めずに苦戦。初日は奮闘し