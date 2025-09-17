ベビーカーで外出したとき、エレベーターが満員で乗れずに何度も見送ることになる場合も。エレベーターしか移動手段がないのに、困りますよね……。今回は、そんなベビーカー問題を解決してもらえた人のエピソードをご紹介します。エスカレーターで行ける人は「ある商業施設にベビーカーで行って、エレベーターに乗ろうとしたときのこと。何度見送っても常に満員で乗れなくて。ベビーカーや車いす専用のエレベーターのはずなのに、