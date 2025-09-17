◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が、初回の第1打席でヒットを放ち、21試合連続出塁を記録しました。この日は1番・投手兼DHで先発出場の大谷選手。1回表には投手としてフィリーズのカイル・シュワバー選手を三振に仕留めるなど強力打線を無失点。その裏には先頭で第1打席に入るとセカンドへのヒットを記録し出塁しました。これで21試合連続出塁を記録。その後、大谷選手