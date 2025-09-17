BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）の「Still With You」が、Spotifyで、3億5000万ストリーミングを突破した。20年に発売した同曲は、何のプロモーションもなかった韓国語ファンソングだが、5月に3億を達成して以来、4カ月も立たないうちに5000万ストリーミングを重ねた。これにより、JUNG KOOKは、3億5000万以上のストリーミング曲が個人通算8曲となった。JUNG KOOKは、ソロ曲「Seven」で、アジア歌手として初めてSpotify25億以