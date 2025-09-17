前線や暖かく湿った空気の影響で県内は大雨となっている所があります。能代市付近では1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとして、記録的短時間大雨情報が発表されました。未明から活発な雨雲が次々と流れ込んだ県内。秋田市では明け方に雨脚が強まりました。気象庁はレーダーによる解析で、午前4時40分までの1時間に能代市付近で約100ミリの猛烈な雨が降ったして、記録的短時間大雨情報を発表しました。進藤拓実記者