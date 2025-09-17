今月行われた世界アーチェリー選手権大会で、岡山市出身の中西絢哉選手が銅メダルを獲得したのを称えて岡山市役所に懸垂幕が掲げられました。 【写真を見る】“世界アーチェリー選手権大会” で中西絢哉選手が銅メダル岡山市役所に懸垂幕2大会連続のメダル獲得【岡山】 岡山市役所の正面玄関に掲げられた懸垂幕です。パリ五輪で日本代表にも選ばれた岡山市出身の中西選手は、今月、韓国で開催された