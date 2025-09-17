今夏、マンチェスター・シティからガラタサライに移籍したMFイルカイ・ギュンドアンがジョゼップ・グアルディオラ監督への感謝を表した。『ESPN』が伝えている。16-17シーズンからマンチェスター・Cの指揮を執るグアルディオラ監督体制の補強第1号となったギュンドアン。最終的に計8シーズンを過ごし、キャプテンを務めた23-24シーズンには三冠を獲得するなど、チームの主軸としてプレーしてきた。プレミアリーグを5度、UEFA