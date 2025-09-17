ｄｅｌｙが急反発、一時５％超の上昇で１８００円台まで上値を伸ばす場面があった。国内最大級の料理動画サービスである「クラシル」の運営を行っており、マーケティング支援「クラシルリワード」や人材採用サービス「クラシルジョブ」などにも横軸展開しており、業績は絶好調に推移している。トップラインの伸びが際立つなか、増収効果で利益も押し上げられており、２６年３月期は営業利益段階で前期比