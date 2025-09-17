「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、デジタルグリッドが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でＤＧは小反発。同社は先週１１日、２６年７月期連結業績予想について売上高を前期比２．１％増の６２億８１００万円とした一方、営業利益を同１３．８％減の２３億６３００万円と発表した。前期から一転減益の見通しを示したことが嫌気され、翌１２