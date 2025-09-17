・ｄｅｌｙが切り返し急、業績高成長が光り商号変更で仕切り直し相場への思惑 ・ヨンキュウが大幅続伸、ウナギのふ化仔魚をシラスウナギまで育てることに成功 ・ユカリアが大幅３日続伸、北海道の博友会とパートナーシップ協定を締結 ・中京医薬は商い伴い急動意、エムポックス重症型が国内初確認 ・かっこが急反発、不正検知サービスがａｎｄｒｏｏｔｓの「はぐくみプラス」などに採用 ・トリプラが３日