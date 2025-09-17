RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î³¹Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤àRIIZE¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～⑤ ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN¡Ù¤òÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç9·î15Æü¤Ë½ª¤¨¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¤Î¸ø±é¤â·èÄê¤·¤¿RIIZE¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥é