17日前引けの日経平均株価は5日続伸。前日比93.52円（0.21％）高の4万4995.79円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は347、値下がりは1223、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を142.32円押し上げ。次いでＴＤＫ が40.52円、アドテスト が14.86円、ソニーＧ が8.27円、ディスコ が7.63円と続いた。 マイナ