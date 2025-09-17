ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャースタジアムでのフィリーズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席に内野安打で出塁した。 ■自身を援護する50号アーチにも期待 前日の試合では、3打数1安打2四球1盗塁で打線をけん引した大谷。この日は序盤から自慢の足で好機を演出した。両チーム無得点で迎えた初回の第1打席。無死走者なしで大谷は、相手先発クリストフ