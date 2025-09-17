17日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数492、値下がり銘柄数870と、値下がりが優勢だった。 個別ではＧＭＯペパボ、東京機械製作所、トップカルチャーがストップ高。ナカノフドー建設、テノックス、湖池屋、大戸屋ホールディングス、佐藤食品工業など49銘柄は年初来高値を更新。ホーブ、誠建設工業、夢みつけ隊、レカム、ヨンキュウは値上がり率上位に買われた。 一方、創建